Nijhuis over alle kritiek na var-moment: ‘Ik ben boos op mezelf’

Bestuurder ongeval waar Vloet bij betrokken was heeft bekend; wat weten we nog meer?

ALMELO - Nog altijd is niet bekend of Heracles-speler Rai Vloet of zijn vriend achter het stuur zat van de auto die in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig ongeluk veroorzaakte op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam een jongen van 4 jaar oud om het leven. Wat weten we tot nu toe wel over de zaak?

18 november