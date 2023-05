Nikolai Laursen: pechvogel in kampioensjaar Heracles

Nikolai Laursen (25) is één van de pijlers onder het succes van Heracles, maar de rechterspits eindigde de competitie in mineur met een kruisbandblessure. „Desondanks is het nog steeds een topseizoen geweest voor mij.”

Bij het vorige feestje, na de promotie, stond hij er aan de zijlijn een beetje verloren bij. Terwijl zijn ploeggenoten zich met de supporters overgaven aan de euforie op het veld, liep één van de smaakmakers van dit seizoen op krukken rond. Hij wilde wel, maar kon het niet. Later die nacht in de stad had hij voor de zekerheid maar een brace omgedaan. „Dat is natuurlijk niet wat je wil als je met z’n allen wat te vieren hebt”, zegt Laursen.

Ik was bezig aan mijn beste seizoen ooit. Het is de KKD, maar zestien goals is wel echt veel Nikolai Laursen, speler Heracles

Totale controle

Maar drie weken later bij de kampioensparty op vrijdag en zondag waren de krukken al niet meer nodig. „Ik heb niet zoveel gedronken, want je moet wel een beetje oppassen. Maar ik heb weer de totale controle over mijn knie. Het voelt zelfs alweer hetzelfde aan als voor mijn blessure.”

Wat een seizoen

Lange tijd leek de voorspoed niet op te kunnen voor de Deen, die samen met zijn buurman en collega-buitenspeler Emil Hansson ongekende cijfers kon overleggen. „Ik was bezig aan mijn beste seizoen ooit. Ik weet dat het de Keuken Kampioen Divisie is, maar zestien goals is wel echt veel”, aldus Laursen. „Ik weet niet of ik een transfer had gemaakt in de zomer, want ik zit hier goed. Maar als je zo’n seizoen hebt, dan is de kans wel groot dat je een goede stap kunt maken.”

Flashback

Het liep allemaal iets anders, nadat het op 31 maart in de thuiswedstrijd tegen Almere City misging. „Ik heb bij PSV al eens eerder een kruisbandblessure gehad, toen aan mijn andere knie. Toen we naar binnen gingen om te testen, wist ik voor 99 procent zeker dat het mis was. Ik kon het nog herinneren hoe dat voelde. Ik heb meteen mijn vader gebeld om het even te verwerken. En vervolgens heb ik al vrij snel de knop omgezet. Bij deze blessure is het belangrijk dat het in je hoofd goed zit. Ondanks die blessure is het nog steeds een topseizoen geweest voor mij.”

Nikolai Lausen is blij na weer een doelpunt, dit keer tegen Telstar.

Ik heb nu al geen enkele angst meer en dat moet je ook niet hebben. Waarom ook? Ik heb na de eerste keer nooit meer last gehad van die knie en dat ga ik van deze ook niet krijgen Nikolai Laursen, speler Heracles

Zelfde arts

Laursen liet zich in Eindhoven opereren door de arts die hem de vorige keer ook hielp. Inmiddels is hij al aan de revalidatie begonnen. Dat hij nu voor de tweede keer getroffen is door zo’n zware blessure voelt niet als een belemmering. „Ik heb nu al geen enkele angst meer en dat moet je ook niet hebben. Waarom ook? Ik heb na de eerste keer nooit meer last gehad van die knie en dat ga ik van deze ook niet krijgen.”

Ik revalideer straks verder in Denemarken. Ik moet het voetbal even opzijzet­ten en me volledig focussen op de knie. Als ik hier blijf, wil ik met de jongens meedoen Nikolai Lausen, speler Heracles

Snel terug

Het bewijs dat je na twee kruisbandblessures terug kunt komen op niveau, wordt op dit moment geleverd door Vaclav Cerny van FC Twente. Net als Laursen ook een rechterspits. Stiekem hoopt hij op een comeback in het najaar. „Of dat niet heel snel is? De vorige keer stond ik na zeven maanden op het veld en ik ben nu al verder. Memphis en Van Dijk speelden ook binnen een jaar weer.”

Naar huis

Als de rest van de selectie op vakantie gaat, gaat Laursen terug naar Denemarken. „Het is de bedoeling dat ik daar werk aan mijn revalidatie, totdat ik weer met de groep kan meetrainen. Het is wel even fijn om dat thuis te doen. Ik werk daar met een fysio die ik goed ken en die me de vorige keer ook heeft geholpen. Als ik bij de club blijf en de voorbereiding is begonnen, zie ik elke dag de jongens en dan wil ik graag meedoen. Ik moet het voetbal even opzijzetten en me focussen op de knie. Als ik klaar ben in Denemarken, kom ik terug om te knallen in de eredivisie.”

De selectie van Heracles, met helemaal rechts Nikolai Laursen.