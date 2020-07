Noah Fadiga voor drie seizoenen naar Heracles

Fadiga werd in België - hij speelde in de jeugd voor Gent en Anderlecht - opgeleid als aanvaller. Maar bij Volendam speelde hij rechtsback en voor die positie hebben de Almeloërs hem ook aangetrokken. Heracles heeft met Breukers en Bakboord al twee spelers voor die positie, maar de laatstgenoemde is na zijn kruisbandletsel nog niet fit. Fadiga is maandagmorgen al van de partij als Heracles begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,We hebben hem heel intensief gevolgd, hij stond al een tijdje op onze radar", aldus technisch directeur Tim Gillissen. ,,Noah is een jonge jongen waar nog veel rek in zit.” Eerde trok de club al Rai Vloet aan, en nam het aanvaller Delano Burgzorg definitief over.