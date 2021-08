Nog piepjong, maar nu al een van de leiders van het nieuwe Heracles: ‘Misschien loop ik wat voor’

Hij is nog maar 22 jaar, een van de nieuwe leiders van Heracles en licht schor na al dat geroep in de wedstrijd tegen PSV. Als hij dan na de lange coronastilte een minpuntje moet noemen van een vol stadion: „Je kunt elkaar niet meer verstaan in het veld, dus je moet schreeuwen om te coachen”, zegt aanvoerder Mats Knoester na afloop. „Wat natuurlijk alleen maar heel positief is, want dit is precies wat we willen. Dat we het eerste half uur zo fel begonnen, was aan de fans te danken.”