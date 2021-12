Nog steeds geen duidelijkheid: onderzoek in zaak Rai Vloet gaat nog weken duren

Het gaat nog een tijd duren voor er meer bekend is over het dodelijk ongeval waar Heracles-speler Rai Vloet bij betrokken was. „Gelet op de aard/omvang van het onderzoek gaat dit nog weken vergen”, laat politie-woordvoerder Erwin Sintenie weten.

Het onderzoek naar het ongeluk waarbij in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 november op de A4 bij Hoofddorp een jongen van vier om het leven kwam, duurt voort. Rai Vloet en een vriend uit Veldhoven zaten in de andere auto. Er is niet bekend wie er reed, wel dat er alcohol in het spel was.

Verkeersongevallen-analisten voeren het onderzoek uit, daarin komen talloze aspecten aan bod, zoals de techniek in de auto, lussen in de weg, sporenbeeld, verklaringen van verdachten en betrokkenen en datagegevens uit telefoons. De politie Noord-Holland doet verder geen inhoudelijke mededelingen. „Zoals altijd eigenlijk. Als alles is afgerond worden uitkomsten gedeeld met het openbaar ministerie”, laat de woordvoerder weten.

Vloet heeft in de tussentijd nog niet van zich laten horen. Hij moest na het ongeval naar het ziekenhuis wegens een bloeding, daaraan is hij behandeld. Heracles heeft laten weten pas beslissingen te kunnen nemen over zijn toekomst bij de club als er meer bekend is.