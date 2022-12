Oefenduel Heracles tegen Cambuur eindigt in Leeuwarden in gelijkspel

Heracles heeft zondagrmiddag het oefenduel tegen Cambuur gelijkgespeeld. In een ijzig koud Leeuwarden eindigde de wedstrijd in 1-1. Voor de Almelose bezoekers scoorde Sem Scheperman in de tweede helft.

Voor Heracles was de wedstrijd tegen de nummer voorlaatst van de eredivisie een serieuze ontmoeting richting de herstart van de competitie aanstaande zondag in Kerkrade. Daarom begon de Almelose eerstedivisionist ook met de gebruikelijke vaste opstelling. Met één wijziging: in de spits was er een basisplaats voor Rigino Cicilia. De aanvaller verving Samuel Armenteros, die de afgelopen dagen ziek was en nog niet voldoende hersteld om negentig minuten te kunnen spelen.

Met Cicilia in de punt van de aanval speelde Heracles op het Friese kunstgras een prima eerste helft. De ploeg controleerde de wedstrijd, alleen slaagden de zwartwitten er niet in om de kansen voorin om te zetten in doelpunten. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie zag Cambuur in de zevende minuut op een 1-0 voorsprong komen, nadat Maxwell Rodrigues in tweede instantie vanuit een corner de bal achter doelman Michael Brouwer had geschoten. Het was tevens de enige gevaarlijke actie van de gastheren, die het duel met zeven ‘vaste’ basisspelers was begonnen. In de rust wisselde de nieuwe trainer Sjors Ultee tien spelers.

In de 61ste minuut bracht trainer John Lammers een compleet nieuw elftal in het veld, waarbij de aanvoerdersband om de arm ging van Navajo Bakboord. Een frisse Sem Scheperman zorgde zes minuten later voor de gelijkmaker: 1-1. Dat was tevens ook de eindstand van de oefenwedstrijd. Zondag speelt Heracles in Kerkrade tegen Roda JC in de zeventiende speelronde van de KKD.

Cambuur - Heracles 1-1 (1-0)

7. Rodrigues 1-0, 67. Scheperman 1-1

Opstelling Heracles: Brouwer, Rente, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Bruns, Schoofs, Vejinovic, Laursen, Cicilia, Hansson.

Opstelling Heracles (vanaf 61ste minuut): Bucker, Mokono, Bakboord, Les, Deyounge, Ibrahimoglu, Scheperman, Sierra, Lunding, Armenteros, Wehmeyer.