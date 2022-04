Oekraïense vluchtelingen met spelersbus Heracles naar duel in Sittard

Bakis of Szöke of toch Armenteros in de spits tegen PEC Zwolle?

ALMELO - Het blijft stuivertje wisselen in de aanval van Heracles nu Kaj Sierhuis uitgeschakeld voor de rest van het seizoen De kans is groot dat Sinan Bakis tegen PEC Zwolle in de spits begint, dat betekent dat Adrian Szöke op de bank zit.

25 februari