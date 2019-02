Ogenschijnlijke ernstige blessure legt wedstrijd Heracles even stil

Promes is per brancard van het veld afgehaald, ook een ambulance staat klaar. De wedstrijd is na het oponthoud weer hervat. Konings kreeg geel voor het duel voorafgaand aan de blessure, maar op de beelden is te zien dat de spits van Heracles niet in contact is gekomen met Promes. De ernst van de blessure van Promes is nog onduidelijk.