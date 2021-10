Oldenzaler Droste (32) is net niet gedegradeerd en strijdt nu om plek in Europa: ‘Ik ga huilen als we het niet redden’

AKRANES - Als je het over een seizoen van uitersten hebt, moet je bij Wout Droste (32) in IJsland zijn. De voetballer uit Oldenzaal degradeerde dit seizoen net niet met zijn ploeg IA Akranes en kan zaterdag de nationale beker winnen.

Het is nog maar pas geleden dat rechtsback Droste met zijn ploeggenoten op een 2-0 achterstand kwam in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Akranes moest winnen om op het hoogste niveau te blijven. Voor de Oldenzaler gold dat hij bij degradatie weer naar huis moest, terwijl hij graag nog een jaar wil blijven.

Zinderend competitieslot

Zover kwam het niet, in een zinderende laatste wedstrijd werd de achterstand toch nog omgebogen en mocht Akranes het feest van handhaving vieren. En het seizoen kan nog veel mooier worden, want zaterdag om 15.00 uur (17.00 uur in Nederland) speelt Droste de bekerfinale tegen landskampioen Vikingur.

Feest of helemaal niets

Winnen betekent een Europees ticket en een groot feest. Bij verlies wacht niets, want ook al heeft Vikungur al recht op Europees voetbal, het ticket gaat niet door naar de verliezend finalist. „Ik hoorde dat de bekerfinale in jaren niet zo goed bezocht zal worden als nu. Dat komt volgens een jongen uit mijn team omdat Akranes een hele rijke historie heeft en dat mensen blij zijn dat ze weer eens een wedstrijd om een prijs spelen. Wij moeten winnen voor een geweldig hoogtepunt voor de club. Als we verliezen ga ik huilen, ha ha. Dan hebben we niets.”

„Maar dan is het alsnog een goed seizoen geweest, wat mij betreft”, gaat de oud-verdediger van FC Twente, Heracles, Cambuur en Go Ahead Eagles verder. „Omdat we er in zijn gebleven. Dat was al een grote uitdaging op zich, omdat het team niet goed draaide en stijf onderaan stond toen ik hier kwam.”