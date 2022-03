Omstreden Rai Vloet verrast met ‘vlucht’ naar Kazachstan, Heracles vernam transfer via media

Heracles wil geen transfersom voor de speler die officieel nog een doorlopend contract had. De Almelose club zegt het nieuws over de overgang in eerste instantie vanuit de media te hebben vernomen. Vrijdagavond kwam opeens alles in een stroomversnelling toen FC Astana - de nummer 10 van Kazachstan - Rai Vloet presenteerde. Vloet laat op de site van zijn nieuwe werkgever weten ‘erg blij te zijn’. „Ik heb al wel gezien dat het een erg mooie stad is. Ik kijk ernaar uit om hier te spelen.”