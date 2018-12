Ongeloof bij Wormuth over beginfase: ‘Elk schot was raak bij Utrecht’

En weer gaat het binnen een paar minuten mis voor Heracles in uitwed­strijd: 3-1

14:57 UTRECHT - Heracles Almelo en het winnen van uitwedstrijden. Het is dit seizoen nog altijd geen goede combi. Ook zondag bij de ‘lunchwedstrijd’ in Utrecht ging het mis voor de ploeg van trainer Frank Wormuth (3-1). Heracles deed niet eens veel onder voor de Domstedelingen, maar FC Utrecht scoorde voor rust drie keer binnen twintig minuten en daarmee was het duel al vroegtijdig gespeeld.