Onthutsend zwak Heracles krijgt flink pak slaag in Tilburg

TILBURG - Een onthutsend zwak Heracles Almelo heeft zondagmiddag een behoorlijke oorwassing gekregen op bezoek bij Willem II in Tilburg: 5-0. In de eerste helft maakten de tricolores in een periode van acht minuten al het verschil door de 0-0 beginscore om te zetten in een 3-0 voorsprong. Ook na de pauze had Heracles niets te vertellen en kon Willem II zelfs uitlopen naar vijf treffers.

Heracles begon het duel, enigszins verrassend, met Janis Blaswich onder de lat. De Duitse goalie had afgelopen week nog last van zijn schouder en hand na een botsing met ploeggenoot Lerin Duarte. Duarte had een dikke lip overgehouden en begon op de bank. Hij werd vervangen door Alexander Merkel, die zijn basisdebuut maakte. Maximilian Rossmann kampt nog met rugklachten, ook voor Stephen Sama gold daardoor dat hij zijn debuut in de basis zou maken.

Tam

De beginfase in Tilburg was tamelijk tam. Willem II was wat sterker, maar grote kansen bleven uit. Totdat Mohammed Osman in de twaalfde minuut een vrije trap richting de korte hoek krulde. Doelman Wellenreuther van Willem II werd wakker geschud en kon een Almelose openingstreffer voorkomen.

Drie goals in 8 minuten

Na een kwartier leek Willem II de schroom van zich af te gooien. Nadat Blaswich eerst klunzig over een terugspeelbal van Sama trapte - en daarmee bijna de 1-0 inleidde - was het iets later alsnog raak voor de thuisploeg. De Kosovaarse Donis Avdijaj krulde de bal fraai binnen in de zestien: 1-0. Drie minuten later was het weer raak. Wederom Donis Avdijaj. Met hulp van eerst Robin Pröpper die de bal inleverde en daarna doelman Blaswich, die zijn tweede grote fout maakte door een eenvoudig schot van Crowley voor de voeten van de Kosovaar te duwen: 2-0. En het werd nog erger voor Heracles, want nog eens vijf minuten later maakte Fran Sol zelfs de 3-0. Hij kopte van dichtbij binnen uit een mooie voorzet van Özbiliz.

Volledig scherm Fran Sol maakt vanaf de stip de 4-0. © ANP Pro Shots

Vierde en vijfde tegengoal

Heracles was het helemaal kwijt en mocht zelfs blij zijn dat het bij rust 'maar' 3-0 stond. Met Silvester van der Water voor Kristoffer Peterson hoopte Heracles aanvallend nog iets terug te kunnen doen, maar na vijf minuten werd het zelfs al 4-0. Fran Sol benutte een strafschop, nadat de VAR moest ingrijpen bij een overtreding van Merkel tegen het been van Palacios. En zelfs de 5-0 kwam even later op het scorebord. Fran Sol zorgde met die treffer voor een hattrick. De Spanjaard ontsnapte aan buitenspel en maakt het Tilburgse feest compleet met een schot in de verre hoek. De laatste twintig minuten bloedde de wedstrijd dood en was het, met name voor Heracles, aftellen naar het eindsignaal.

Willem II - Heracles Almelo 5-0 (3-0).

Score: 25. Avdijaj 1-0, 28. Avdijaj 2-0, 33. Sol 3-0, 51. Sol 4-0, 69. Sol 5-0.

Willem II: Wellenreuther; Dankerlui, Lewis, Heerkens, Palacios; Llonch (67. Lieftink), Akkaynak (75. Saddiki), Crowley; Özbiliz (75. Croux), Sol, Avdijaj.

Heracles Almelo: Blaswich; Droste, Sama, Pröpper, Van Hintum (64. Czyborra); Van Nieff, Osman, Merkel; Kuwas, Dalmau (75. Vermeij), Peterson (46. Van der Water).

Scheidsrechter: Pérez.