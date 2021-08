Ook als Blaswich er niet bij is, kan Wormuth rustig slapen: ‘Complimenten voor Bucker’

Koen Bucker (25) doet het goed bij Heracles, maar hoe lang verdedigt hij het doel nog nu eerste keeper Janis Blaswich op de weg terug is? „We weten niet of Janis zondag tegen NEC al kan spelen”, zegt trainer Frank Wormuth.

De trainer van Heracles is tevreden over Bucker, de reservedoelman die nog weinig ervaring heeft in de eredivisie. „Mijn complimenten. Koen straalt veel rust uit, tegen Sparta zag je dat ook. Hij is een grote man en haalde elke bal uit de lucht. Dat geeft de rest van de ploeg vertrouwen.” Met een lach: „En ik kan rustig slapen als Blaswich er niet bij is.”

Geen discussie

Het is voor Wormuth geen verrassing dat de tweede keeper het zo goed oppakt in het eerste team, Keeperstrainer Brian van Loo had hem dat al een tijdje gelden voorspeld. „Brian was enthousiast en zei: ‘Geef me wat tijd om met Koen te werken’.” Dat betaalt zich nu uit. Bucker en Blaswich zijn beide bezig aan hun vierde seizoen in Almelo en zijn daarmee de ‘langzittende’ spelers van de club.

Als eerste doelman Blaswich fit is, verkast Bucker weer naar de bank. Daar is ondanks zijn prima spel geen discussie over. „Janis is de leider van het team, onze aanvoerder”, zegt Wormuth. „Hij heeft een uur meegedaan met het tweede, maar kreeg toch weer lichte spierklachten. Het is afwachten, want kleine klachten kunnen groter worden en dat willen we voorkomen.”