Op Heracles is dit seizoen geen peil te trekken

De verwarring

Wie had gedacht dat Heracles na het sterke begin van Vitesse zaterdagavond alsnog zou winnen? In het Polman Stadion werd er na afloop nog lang over nagepraat. Over de verwarring ook, want bij Heracles weet je vooraf nooit wat je kunt verwachten. De ploeg verloor twee weken geleden thuis kansloos van FC Utrecht (1-5), worstelde vorige week uit bij FC Emmen (1-1) en kreeg tegen Vitesse vooral in de eerste helft veel kansen tegen.