Opgetogen Rai Vloet had oude liefde PSV graag meer pijn gedaan

Stormloop trouwe Heracles-supporters op kaarten eerste drie thuisduels; club ‘heel erg blij mee’

4 september ALMELO - Het kwam niet als een verrassing. Seizoenkaarthouders van Heracles hebben massaal kaarten aangevraagd voor de eerste drie thuiswedstrijden. De run was zelfs zo groot, dat de digitale lijnen even dicht moesten. Maar de club is blij met de enorme belangstelling.