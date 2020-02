Opluchting bij Heracles: ‘Spel niet goed, punten belangrijkste’

Waar de Almeloërs tot vrijdagavond nog niet hadden gewonnen in 2020, stond Cyriel Dessers in het nieuwe kalenderjaar nog droog. Tegen Fortuna werden beide statistieken tenietgedaan, want Heracles won (met 2-0) en Dessers vond het net. Sterker nog: de Belg maakte beide doelpunten. Het zorgde ervoor dat hij na afloop weer eens voor iedere camera werd gesleept. Dessers vertelde daar dat hij heel blij was met de overwinning. ,,Maar over het spel kunnen we het nog eens hebben.’’

Blaswich bedanken

De spits besefte dat het voetbal wat Heracles liet zien, ver onder de maat was. Na een 1-0 voorsprong uit een strafschop van de spits hadden de Almeloërs het lange tijd lastig. Fortuna had zelfs de 1-1 op de schoen. Janis Blaswich stopte na ruim een uur een strafschop van Diemers. ,,We mogen Janis daarvoor echt bedanken. Hij pakte daarmee super belangrijke punten voor ons.’’

Volledig scherm Cyriel Dessers (links) viert zijn beslissende 2-0 met Silvester van der Water. © BSR Agency

Velddoelpunt

Behalve met de zege was Dessers enorm blij dat hij zelf weer eens het net vond. ,,Het was vooral fijn om, naast die strafschop, ook een velddoelpunt te maken’’, zei hij. De 2-0 was uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd, een gericht schot van Dessers vanaf zo’n achttien meter van het doel. ,,Ik dacht: ‘ik verras de verdedigers van Fortuna door snel te schieten’ en dat lukte. Daarmee was het wel gedaan. Dit voelt héél goed. Zo ga je lekker het weekend in.’’

Kantelpunt