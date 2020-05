Osman en Merkel zwaaien af bij Heracles: ‘Het is een natuurlijk moment om de schifting te maken’

podcast ‘Wij houden niet van het droppen van namen, maar is Stewart een goede?’

25 mei ENSCHEDE/ALMELO - Het spel is op de wagen: kan Cyriel Dessers de lokroep van zijn droomclub Genk weerstaan? Hebben de Belgen echt zes miljoen voor hem over? En wat was er zo opvallend aan het interview van FC Twente-directeur Paul van der Kraan in deze krant?