Osman wil nog altijd niet bijtekenen bij Heracles

De pogingen om Osman over te halen bij te tekenen in Almelo zijn nog niet succesvol geweest. „We proberen het wel, maar zijn er nog niet in geslaagd”, reageert technisch manager Tim Gilissen in het Spaanse Cadiz, waar de ploeg op trainingskamp is.

Osman maakte in januari 2018 de overstap van Telstar naar Heracles. Het eerste half jaar had hij geen basisplaats, maar sinds de komst van trainer Frank Wormuth is het als een speer gegaan met hem. Hij speelde alles en werd opgenomen in de nationale ploeg van Syrië.