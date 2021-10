Oud-Ajacied keert na twee jaar blessureleed terug in de basis van Heracles

Heraclied De La Torre vloog donderdag­nacht terug naar Nederland, maar is hij op tijd?

15 oktober ALMELO - De grote vraag bij Heracles Almelo voor het duel tegen Go Ahead Eagles is: speelt middenvelder Luca de La Torre wel of niet (een deel van de wedstrijd) mee? De middenvelder en Amerikaans internationaal keerde pas op vrijdagmorgen terug in Nederland. „We nemen geen risico.”