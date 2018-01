Oud-Heraclied Mark Uth naar Schalke 04

Uth, die dit seizoen twaalf keer wist te scoren voor Hoffenheim heeft een aflopend contract. Daardoor was er veel belangstelling voor de spits, die uiteindelijk voor Schalke koos. In Gelsenkirchen gaat Uth voor vier jaar tekenen.

Oud-Heraclied

Schalek 04 Sportdirecteur Christian Heidel over de komst van Uth: "Mark Uth is op dit moment dit moment de beste Duitse aanvaller in de Bundesliga. Hij zal onze opties in de voorhoede vanaf komende zomer duidelijk vergroten. We zijn heel blij dat we hem hebben kunnen vastleggen."