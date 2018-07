Oud-Heraclied Van Ooijen (26) houdt conditie op peil bij Jong PSV

Van Ooijen sloot zich al op 11-jarige leeftijd aan bij PSV en schopte het uiteindelijk tot een eredivisieduel voor de Eindhovenaren. In de Europa League kwam hij tot drie optredens. In zijn eerste duel voor PSV, thuis tegen FK Zeta (9-0), was de Rosmalenaar gelijk tweemaal trefzeker.

Heracles Almelo

Wegens een gebrek aan perspectief vertrok Van Ooijen in de zomer naar 2014 naar Go Ahead Eagles, om een jaar later over te stappen naar Heracles Almelo. Na drie seizoenen in het Polman Stadion hoopt hij op een mooie transfer.