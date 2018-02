Oud-trainer FC Twente en Heracles Hennie Hollink (86) overleden

In 1976 ging Hollink aan de slag als hoofdtrainer bij Heracles, nadat hij daarvoor aan het roer stond bij onder meer FC Eindhoven en Roda JC. Na een samenwerkingsverband met FC Twente zag Hollink zijn contract in 1977 met een jaar verlengd.



Twee jaar later volgde hij in Enschede de opgestapte Spitz Kohn op bij FC Twente. Daar behaalde hij in zijn eerste jaar Europees voetbal en werd hij een seizoen later zesde. Eind jaren tachtig keerde Hollink nog kortstondig in Almelo terug als bestuurslid technische zaken.