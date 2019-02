Oud-voetbaltrainer Albert Kamp (72) overleden

ALMELO - Voormalig voetbaltrainer Albert Kamp is overleden. Hij was vooral in de Almelose voetbalwereld een bekende en markante verschijning.

Heracles Almelo maakte vrijdag het overlijden van Kamp bekend op de website van de club. Kamp doorliep in zijn jonge jaren de volledige jeugdopleiding van Heracles. Hij was lange tijd de drijvende kracht achter Oud Heracles, het team waarmee oud-Heraclieden met grote regelmaat wedstrijden spelen.

Kamp omschreef zichzelf als begeleider van het elftal, maar deed veel meer dan dat, zo laat Heracles in een kort in memoriam weten. ,,Hij was de animator en inspirator en zorgde, met steun van zijn vrouw, dat alles tot in de puntjes geregeld was. Kamp legde de basis voor Oud Heracles en zette zich tot het laatste moment volledig in voor het team", zo beschrijft Heracles Kamp op de site.

Achilles

Ook bij Heracles-buurclub Oranje Nassau heeft Kamp zijn sporen verdiend. Hij speelde lang in het eerste elftal en trainde in de jaren tachtig drie seizoenen de hoofdmacht van ON. Daarvoor was hij coach van Achilles'12 in Hengelo. Bij ON was hij ook vele seizoenen lang de drijvende kracht achter het Jaarsmatoernooi. Kamp slaagde erin de grote clubs amateurclubs uit het land naar het sportpark Ossenkoppelerhoek te halen.

,,Albert Kamp was een markante, overheersende persoonlijkheid", zegt voormalig ON-bestuurslid Albert Hilbink. ,,Hij was altijd zeer nadrukkelijk aanwezig maar ook iemand die zich met met hart en ziel inzette voor de dingen waar hij mee bezig was. Hij heeft voor Oranje Nassau veel betekend.”