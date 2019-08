Oude bekende duikt op bij Heracles Almelo

VAR-moment Waarom PSV toch geen strafschop kreeg tegen Heracles

19 augustus ALMELO – Even was er de schrik zondagavond in het Erve Asito. Tijdens de wedstrijd tussen Heracles en PSV wees scheidsrechter Jochem Kamphuis na veertig minuten naar de stip, vanwege een vermeende handsbal van Navajo Bakboord. De leidsman werd echter teruggefloten vanuit Zeist. De VAR zag er geen strafschop in.