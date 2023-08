Pas één wedstrijd in eredivisie onderweg, maar Thomas Bruns weet nu al: 'Thuis moet Heracles winnen van NEC’

Heracles-trai­ner John Lammers na eerste oefenses­sie van het nieuwe seizoen: ‘Zorgen dat we een eerste spits halen’

Voor zo’n vijfhonderd fans werkt Heracles de eerste training in de voorbereiding op de terugkeer in de eredivisie af. De supporters hangen over de boarding rond het hoofdveld van ON om alles zo goed mogelijk te zien. „Kijk, daar loopt die Jannes Wieckhoff”, klinkt het. En: „Best gaaf, dat nieuwe shirt met een gouden randje”.