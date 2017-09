Pelupessy en Stegeman zijn het eens: 'Dit was een zakelijke zege'

Hij was het die Heracles na 73 minuten op een 1-0 voorsprong zette in Rijnsburg. "Die goal voelde wel als een bevrijding. We hadden alleen de tweede treffer sneller moeten maken."

Kapot gespeeld

Trainer John Stegeman was tevreden met de zege. "Dit was een zakelijke overwinning, zonder dat we een hoog niveau hebben gehaald. Het duurde lang voordat de ban was gebroken, maar we zijn eigenlijk nooit in de problemen geweest. Uiteindelijk vind ik dat we ze kapot hebben gespeeld."