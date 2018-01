Pelupessy heeft koffers nog niet gepakt: 'Maar interesse New York City klopt'

Renze Fij: geknakt, maar zeker nog niet gebroken

8:48 ALMELO / ESTEPONA - Het lijkt heel normaal: Renze Fij in zijn Heracles-tenue, op weg naar zijn zesde wintertrainingskamp met de Almelose club. Toch is alles anders. De 25-jarige doelman heeft de afgelopen zes maanden in Dordrecht kennis gemaakt met de rauwe kant van de voetbalwereld.