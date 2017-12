Pelupessy houdt een ‘zuur hoofd’ over aan nederlaag

VENLO - Joey Pelupessy had zo graag gewild dat Heracles het jaar goed af zou sluiten in Venlo. De 3-1 nederlaag was teleurstellend, een einde van 2017 in mineur. "Ik baal enorm"’, zegt de aanvoerder van Heracles. "Ik wilde zo graag winnen, dan hadden we goede zaken gedaan. Ik sta hier nu met een zuur hoofd."

De eerste helft was er weinig aan de hand voor de ploeg uit Almelo. "We hadden de eerste helft controle, ook na de achterstand drukten we door." In de rust was de conclusie in de kleedkamer dan ook: gewoon doorgaan. "Maar we laten ons verrassen door twee lange ballen, dat mag gewoon niet.’"

Terugblik op 2017

Als hij terugblikt op 2017 heeft Pelupessy er een dubbel gevoel bij. "Thuis hebben we het goed gedaan, maar uit was het gewoon niet goed. Slechts twee punten, dat is echt te weinig. Hoe dan kan? Zeg het maar. Als we elke uitwedstrijd nou heel dramatisch zouden spelen, dan zou het mentaal kunnen zijn, maar dat was niet zo."

22 punten