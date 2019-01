Pelupessy met Sheffield Wednesday onderuit op Stamford Bridge in de FA Cup

Pelupessy vertrok vorig jaar van Heracles naar Sheffield en stond daar vrijwel elke wedstrijd in de basis. Na het ontslag van de Nederlander Jos Luhakay, de trainer die hem binnenhaalde, in december raakte hij zijn basisplek kwijt.

Pelupessy was in de 21ste minuut betrokken bij het veroorzaken van een penalty voor Sheffield, dat een niveau lager speelt dan Chelsea. De VAR redde Pelupessy echter. Willian mocht even later wel vanaf elf meter aanleggen en scoorde. Callum Hudson-Odoi verdubbelde de stand in de tweede helft. In de 69ste minuut werd Pelupessy gewisseld. Vanaf de bank zag hij de Premier League-club uitlopen naar 3-0.