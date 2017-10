Pelupessy vol vertrouwen: 'Als je zo blijft voetballen komt beloning vanzelf'

"Ik heb liever die punten dan de complimenten", reageerde Pelupessy zondagmiddag na de 3-0 nederlaag in Eindhoven. Heracles begon slecht, had binnen twee minuten al met 2-0 achter kunnen staan. ''Maar daarna kregen we controle over de wedstrijd. Sterker, we hadden in fases meer balbezit, het voelde alsof we grip hadden, we waren zelfs beter'', aldus de captain.