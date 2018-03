Peter van Ooijen: ‘Elke dag gas blijven geven’

Oud-speler FC Twente en Heracles Rahim voor even terug in Nederland

16:31 BURKINA FASO/ENSCHEDE - Hij was jarenlang een cultheld van FC Twente, speelde nog een blauwe maandag bij Heracles en heeft nu een eigen busonderneming en voetbalclub in Burkina Faso. Deze week was Rahim (38) even terug in het Twentse land.