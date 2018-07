Peter van Ooijen vertrekt naar VVV Venlo

Van Ooijen kwam in de jeugd uit voor PSV, maar brak niet door in de eerste selectie. Hij speelde in het vervolg voor Go Ahead Eagles, tot dat Heracles het drie seizoenen geleden overnam. In Almelo wisselde Van Ooijen sterke met mindere periodes af. Zo begon hij vorig seizoen niet sterk, maar speelde hij na de winterstop het gros van de duels. In 23 duels scoorde hij vorig seizoen één keer.