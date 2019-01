Peterson: ‘Geen club wil me hebben zo’

De Zweedse aanvaller stond volgens Zweedse media deze winter in de belangstelling van AEK Athene en Fenerbahce, maar verder dan een flirt kwam het in beide gevallen niet. Peterson is topscorer van Heracles en verkeerde in het begin van het seizoen in bloedvorm. Maar na alle aandacht rondom hem en de uitverkiezing voor de nationale ploeg van Zweden is hij minder gaan presteren. „Ik moet eerst maar eens zorgen dat ik mezelf verbeter”, aldus de aanvaller. „En dat we als ploeg weer op de juiste weg komen.”