Peterson mist eerste verjaardag van zoontje, maar scoort wel

Hij scoorde negen minuten voor tijd de enige treffer tegen NAC, dat was na een voorzet van Brandley Kuwas. Het was een belangrijke goal, Heracles strijd voor de play-offs om Europees voetbal en wil FC Groningen voorblijven. „Ik heb gisteren wel even gehuild”, zegt Peterson net na de wedstrijd in eigen huis. „Mijn vriendin en zoon zijn in Zweden, ze is over acht dagen uitgerekend. We hebben ervoor gekozen dat ze thuis bevalt.”