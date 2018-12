Peterson over ‘uitsyndroom’ Heracles: ‘Misschien ligt het aan het veld’

‘’Terrible‘’ oftewel vreselijk, noemde de Zweedse aanvaller van Heracles Almelo de beginfase van de wedstrijd. ‘’We kwamen in de tweede helft nog terug en hadden zeker kansen op de 3-2 en dan had het misschien nog 3-3 kunnen worden.‘’

Onacceptabel

Peterson droeg in Utrecht de aanvoerdersband, als vervanger van Tim Breukers. Hij vindt het lastig om aan te geven waarom het telkens weer mis gaat in uitwedstrijden. ‘’Misschien is het de mentaliteit, ligt het aan het gras. Dat we de ene week op gras spelen en dan weer op kunstgras. Maar het is hoe dan ook onacceptabel hoe we zijn begonnen.‘’