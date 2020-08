Piepjong verlieten Heracles-talenten huis en haard om hun grote droom na te jagen

Na vijf maanden wachten, verliest Heracles eerste oefenduel van nieuwe seizoen

1 augustus GRONINGEN - Het voetbal is terug, eindelijk. Na vijf maanden speelde Heracles weer eens een oefenwedstrijd. Tegenstander was FC Groningen, zonder hun nieuwe sterspeler Arjen Robben. De ploeg uit Almelo weet ook weer meteen wat verliezen is, het werd 1-0.