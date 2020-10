Pijnlijke nederlaag Heracles tegen naaste concurrent RKC

ALMELO - Heracles heeft op een doodstil Erve Asito een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen naaste concurrent RKC ging de ploeg uit Almelo met 1-0 onderuit. Het was de derde nederlaag in vijf duels.

Dat Heracles het dit seizoen zwaar krijgt, is al vaker geconstateerd. Zaterdag bevestigde de ploeg van trainer Frank Wormuth dat de kans klein is dat het het gevecht tegen degradatie kan voorkomen. De ploeg kwam op een leeg Erve Asito opnieuw niet tot scoren en verloor een wedstrijd van een naaste concurrent. Een duel dat volgens Wormuth gewonnen had moeten worden.

Van der Water

De thuisploeg begon met aanvaller Silvester van der Water in de basis. Hij is weer in genade aangenomen nadat hij weigerde tegen Willem II te spelen om een transfer te forceren. Van der Water was voor rust een van de weinige spelers die nog voor wat gevaar zorgde.

Aanvaller Delano Burgzorg viel opnieuw zwaar tegen, al had hij tien minuten voor tijd het verschil nog kunnen maken, maar zijn inzet belandde op de lat. Ook Sinan Bakis is nog lang niet de spits die Heracles had gehoopt binnen te halen. Rechtsback Tim Breukers moest zijn plek afstaan aan het jonge talent Noah Fadiga.

Penalty gestopt

Heracles kwam in de 26e minuut op achterstand door een goal van Said Bakari. Dat was overigens meteen ook de eerste uitbraak van RKC Waalwijk, dat net als de thuisploeg bepaald niet goed voor de dag kwam in Almelo. Heracles kreeg tien minuten later de ultieme kans om langszij te komen, maar Rai Vloet zag zijn penalty gestopt door RKC-doelman Kostas Lamprou.

Na rust zette Heracles wel wat meer druk, kreeg een paar kansjes en zag Mats Knoester naast koppen, maar het hield opnieuw niet over. Wormuth wisselde vier minuten voor tijd de hele aanval, waardoor Kasper Lunding zijn debuut mocht maken. De Deense nieuweling schoot net voor tijd rakelings naast. De ploeg uit Almelo probeerde het nog wel, maar verloor voor de derde keer in vijf duels. Dit keer van een naaste concurrentie in de strijd om degradatie.

Heracles - RKC 0-1 (0-1) Scoreverloop: 26. Bakari 0-1 Opstelling Heracles: Brouwer; Fadiga (49. Breukers), Pröpper, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Vloet (67. Szöke), Bijleveld; Van der Water (86. Lunding), Bakis (86. De La Torre), Burgzorg (86. Cijntje) Aantal toeschouwers: 0 Gele kaarten: Sow (RKC), Pröpper (Heracles) Scheidsrechter: Van der Laan (debutant in de eredivisie)