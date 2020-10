Plet kreeg na FC Twente te maken met ‘pestgedrag’: ‘Ze deden er alles aan om mij weg te krijgen’

Heracles-doel­man hield het 8 jaar vol op reserve­bank: ‘Keepers hebben een steekje los’

3 oktober ALMELO - Hij is bezig aan zijn achtste seizoen bij Heracles, maar is voor de buitenwereld nog altijd een van de meest onbekende spelers in Almelo. Michael Brouwer (27) stapt nu, als vervanger van Janis Blaswich, uit de schaduw. De doelman vertelt over zichzelf aan de hand van zijn voorgangers.