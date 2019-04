Prestatie van Heracles is de 'beste in de eredivisie’

Strijdend Heracles Almelo nipt onderuit bij AZ

23 april ALKMAAR - Heracles Almelo heeft dinsdagavond in Alkmaar een nipte nederlaag geleden bij AZ. De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam al vroeg op achterstand en had het daarna lastig. De bezoekers uit Almelo kwamen voor rust nog wel op gelijke hoogte en streden in het vervolg voor een gelijkspel. Maar AZ zorgde voor het meeste gevaar en maakte na rust de verdiende 2-1 en hield vervolgens stand.