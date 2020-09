Prijsschieten in Tilburg: Heracles in zeven minuten tijd dik onderuit

TILBURG - Heracles heeft genadeloos klop gekregen van Willem II. Na rust stond het 0-0, nog geen tien minuten later was het 3-0 voor de thuisploeg. Het werd uiteindelijk 4-0. De ploeg uit Almelo was geen schim van de ploeg die vorige week van ADO Den Haag won.

De ellende begon al voor aanvang van het duel. Silvester van der Water stuurde zaterdagavond een appje naar zijn trainer Frank Wormuth met de mededeling dat hij niet zou spelen tegen Willem II. De aanvaller wil naar Orlando City, maar Heracles geeft niet toe. En dus zijn speler en club in een impasse terecht gekomen.

Van der Water was vorige week nog uitblinker in de wedstrijd tegen ADO Den Haag, maar vond het dit weekeinde dus wel welletjes. Zijn actie kon niet op veel steun rekenen. Op social media spreken fans van Heracles hun ongenoegen uit over de ‘werkweigering’ van de blonde speler die nog een contract heeft tot eind dit seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Flets optreden

Zijn plek werd ingenomen door nieuwkomer Luca de La Torre, die op meerdere plekken in de aanval uit de voeten kans, maar nog niets liet zien in Tilburg. Voor rust lieten beide ploegen sowieso weinig zien. Heracles en Willem II speelden flets, aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat de ploeg uit Almelo zich stug staande hield tegen de tegenstander die volgens Wormuth een trede hoger staat dan zijn eigen team. Toen nog wel.

Heracles kreeg in de eerste helft een paar kansjes om op voorsprong te komen, via het been van Orestis Kiomourtzoglou, Robin Pröpper en Rai Vloet. Die laatste schoot de bal alleen niet in het doel, maar het stadion uit.

Prijsschieten

Meteen na rust kreeg Willem II het op de heupen en kwam op voorsprong door een goal van Vangelis Pavlidis. Drie minuten later stond het al 2-0 en weer een minuut later schreeuwde het publiek in Tilburg ‘10-10-10’ nadat de 3-0 in het net lag. Heracles liet het volledig lopen en kon niet anders dan met het schaamrood op de kaken proberen de schade beperkt te houden.

Wormuth greep in de 57e minuut in en haalde de hele voorhoede eraf, plus middenvelder Rai Vloet. Vier frisse spelers, die het verschil ook niet konden maken. Een kwartier voor rust raakte Heracles eerste doelman Janis Blaswich kwijt vanwege een blessure. De ploeg uit Almelo schutterde en ploeterde door, Willem II bleef maar kansen krijgen en maakte er ook nog 4-0 van.

Heracles - Willem II 4-0 (0-0)

Score: 47. Pavlidis 1-0, 51. Saglam 2-0, 52 Yeboah 3-0, 84. Pavlidis 4-0.

Opstelling Heracles: Blaswich (76. Brouwer), Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld, Kiomourtzoglou, Bijleveld, Vloet (57. Agca), De la Torre (Amissi), Szöke (Bakis), Burgzorg (Cijntje).

Scheidsrechter: Manschot