Pröpper bezorgt Heracles punt met werelddoelpunt

Daar leek het lange tijd niet naar. De toeschouwers kregen zaterdagavond weliswaar van meet af aan een vermakelijk duel voorgeschoteld, maar FC Groningen was voor rust nog de dominante ploeg en nam ook de leiding, na een schot van dichtbij van Tom van Weert

Gram

Heracles kwam nauwelijks in het stuk voor, maar kwam wel op 1-1. Jamiro Monteiro verraste, na een kortgenomen vrije trap, de Groningse defensie. De middenvelder dribbelde, vanaf de achterlijn, de zestien binnen en zette Heracles, met een bekeken schot in de lange hoek, op 1-1. Voor Monteiro betekende het zijn tweede treffer van het seizoen.

Venijn

Maar het venijn zat in de staart. In de slotfase van de eerste helft liep FC Groningen, in twee minuten tijd, uit naar een ruime voorsprong. Na een ‘panna’’ van Van Weert en een fraaie actie van Mimoun Mahi, gaf de ongedekte Drost het laatste zetje (2-1). Heracles hielp FC Groningen direct daarna in het zadel met de 3-1. Monteiro leed slordig balverlies, waarop ook Mahi zijn treffer meepikte.

Aanvallender

Trainer John Stegeman stuurde daarop een aanvallender Heracles het veld op in de tweede helft, in hoop alsnog een resultaat te boeken in Groningen. Zo kwam Brandley Kuwas, nadat hij vorige week nog niet honderd procent fit was, in het veld voor Brahim Darri en bracht Stegeman met Paul Gladon een extra centrumspits aan de aftrap. Dat ging ten koste van Monteiro.

Aansluiting

Met die intenties toonde Stegeman lef. En dat werd ook direct uitbetaald. Heracles zette Groningen, voor het eerst in de wedstrijd, een tijdlang onder druk en kwam ook op 3-2. De aansluitingstreffer kwam van Vermeij, die hard binnenschoot na een uitstekende actie en dito pass van Kuwas. Direct daarna mikte Kuwas voorlangs.

Werelddoelpunt

Dankzij een werelddoelpunt van Robin Pröpper, die vanaf de zijlijn uithaalde en via de paal binnenschoot, kwam Heracles ruim tien minuten voor tijd meer dan verdiend op gelijke hoogte. Maar daar nam de ploeg geen genoegen mee, zo bleek in de slotfase. Heracles maakte jacht op meer en had zelfs nog kunnen winnen. Vermeij kreeg een enorme kans, maar de inzet was houdbaar voor doelman Sergio Padt. Aan de andere kant was Mike te Wierik nog dichtbij, maar de voormalig Heraclied kon net niet bij de bal, waardoor een terechte puntendeling volgde.