Pröpper dichtbij rentree in basiself Heracles

‘Transfer­markt moet al sluiten voor eerste wedstrijd’

14:16 ALMELO - Het is vrijdag nog altijd onrustig in Almelo. Want wat gaat er nog gebeuren op de laatste dag van de transfermarkt? Wat trainer Frank Wormuth betreft, moet dat voor de herstart van de competitie stoppen. „De transfermarkt zou moeten sluiten voor de eerste wedstrijd.”