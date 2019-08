Pröpper en Konings in de basis bij Heracles tegen Vitesse

ALMELO – Robin Pröpper keert terug in de basis van Heracles tegen Vitesse. De aanvoerder ontbrak vorige week tegen PSV omdat hij last had van zijn knie. Dario van den Buijs begint daardoor weer op de bank.

„Het is vervelend voor Dario, maar Robin is onze leider, als hij kan, speelt hij”, zegt Heracles-trainer Frank Wormuth. „Al zal hij niet alles kunnen spelen dit seizoen.” Verdediger Pröpper ontbrak vorig seizoen wegens een kruisbandblessure en maakte in het tweede duel tegen Fortuna Sittard zijn rentree in de basis.

Konings

Middenvelder Mo Osman ontbreekt nog tegen zijn oude club, hij heeft een spierblessure. Vorige week speelde Teun Bijleveld op het middenveld, zaterdag tegen Vitesse zit hij op de bank en begint Joey Konings. Wormuth: „Hij was onze topscorer in de voorbereiding. We brengen met hem potentiële goals in het team.” Heracles scoorde in drie duels maar een keer, de ploeg staat wel hoog op de ranglijst als het gaat om gemiste kansen. „Dat is in ieder geval wat”, vindt de trainer.