Pröpper is klein vraagteken voor tweede wedstrijd tegen RKC

Favoriet

Zijn ploeg speelt voor de tweede keer in een week tegen RKC Waalwijk. Afgelopen woensdag won Heracles thuis in de beker nipt met 4-3. Voor zaterdag vindt de trainer Heracles niet de grote favoriet. „We hebben hetzelfde niveau als RKC en spelen uit. Het doet er ook niet toe wie de favoriet is, we hebben respect voor onze tegenstander. We gaven ze woensdag te veel ruimte, dan zie je hoe goed ze zijn. Ook al hebben ze nog maar een punt, ze hebben vaak net niet gewonnen. Maar ik heb het al eerder gezegd: we willen niet de eerste zijn die drie punten verliest aan RKC.”