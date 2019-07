Pröpper maakt rentree bij Heracles na maandenlange revalidatie

Bericht uit Billerbeck: ‘Hoe heet die trainer ook alweer? Die met dat haar’

13:26 Als er weer eens een gewei van de muur is verdwenen of er een Mariabeeld vermist is, weet Theo Niehoff (46) van Hotel Weissenburg hoe laat het is. Die staat dan ergens voor de deur van een speler van Heracles. „Of ze barricaderen de deur met iets, zodat spelers er niet uit kunnen.”