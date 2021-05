Pröpper mist zijn misschien wel laatste duel voor Heracles Almelo: ‘Het is nog niet klaar’

Die ene keer dat Heracles uit van AZ won, is alweer negen jaar geleden. Het was de halve finale van de beker, niemand geloofde in een stunt van de Almelose ploeg, des te mooier was de vreugde na afloop. Het is nog steeds een van de favoriete duels van velen in en om de club. Daarna lukte het geen een keer meer om te winnen in Alkmaar.



Maar Robin Pröpper (27) wil na het gelijkspel tegen Feyenoord niets weten van een kansloze missie of wat dan ook. Hij is optimistisch: „De kans dat we wel weer een keer resultaat boeken, komt dichterbij toch? En het scheelt misschien dat AZ nergens meer voor speelt. Je weet het niet, maar alles kan, zeker in zo’n laatste wedstrijd van het seizoen.”