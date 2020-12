Pröpper na 0-0 in De Kuip: ‘Een punt pakken bij Feyenoord is altijd goed’

Heracles kwam er aanvallend niet echt aan te pas in De Kuip, ook al was de beste kans van de wedstrijd in de eerste helft voor Rai Vloet. Toch mocht Heracles tevreden zijn na afloop, want ook Feyenoord verdiende zeker niet meer dan een punt. Dat kon Pröpper beamen. “Een punt bij Feyenoord pakken is altijd mooi. We wilden hoog druk zetten, maar halverwege de eerste helft zag je dat Feyenoord iets sterker werd. Dan word je iets teruggedrongen.”