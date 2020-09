Pröpper na afstraffing: ‘Ze vlogen er achter elkaar in’

Wat gebeurde er met Heracles in Tilburg? De ploeg ging met 0-0 de rust in, acht minuten erna was het 3-0 voor Willem II. „We moeten het nog meer als team doen”, zei aanvoerder Robin Pröpper na afloop.

„De eerste helft was zo anders dan de tweede”, vervolgde Pröpper. De aanvoerder kan het nog amper geloven dat het meteen na rust zo fout ging. „Binnen acht minuten geven we het weg, de ballen vlogen er achter elkaar in. Je weet niet meer waar je het zoeken moet, begint te forceren en daar wordt het niet beter van.”

Heel menselijk

Wormuth greep in de 57e minuut in en haalde de hele voorhoede eraf, plus middenvelder Rai Vloet. Vier frisse spelers, die het verschil ook niet konden maken. „Het is lastig nu meteen met een conclusie te komen”, reageerde Wormuth. „Na drie tegengoals in korte tijd is het heel normaal en menselijk dat je de energie niet meer hebt om het om te buigen. Het kan wel, maar vandaag lukte dat niet bij ons. Over de eerste helft ben ik niet heel ontevreden, van de tweede moeten we vooral veel leren.”

Zorgen maakt de trainer zich nog niet. „Nee, waarom? Het was niet de beste wedstrijd, maar met de eerste helft kunnen we wel verder.” Pröpper: „We zijn veel goals en assists kwijt geraakt, dat klopt, maar we hebben vorige week tegen ADO laten zien dat we kunnen voetballen. We zullen het alleen nog meer als team moeten doen.”