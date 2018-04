Pröpper onzeker voor duel tegen 'best voetballende ploeg'

Emotionele Hoogma wil bij Oranje werken aan ‘beste team ter wereld’

11 april ALMELO – Met een snik in zijn dankwoord aan ‘de grote familie Heracles’ heeft Nico-Jan Hoogma dinsdagmiddag na veertien jaar afscheid genomen van ‘zijn’ eredivisieclub in Almelo. Veertien jaar zette Hoogma zich in voor de zwart-witten, eerst als speler en later als directeur. Hoogma, veertien jaar woonachtig in Oldenzaal, verruilt zijn ‘fantastische club’ voor het directeurschap bij de KNVB.