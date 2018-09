Pröpper: 'Vandaag als team nederlaag enigszins weggevaagd'

Na afloop was er blijdschap en opluchting bij aanvoerder Robin Pröpper: „Na vorige week was het nodig om deze wedstrijd te winnen. Hiermee hebben we hopelijk de nederlaag tegen Willem II enigzins weggevaafd. Ik denk dat we het met name in de tweede helft goed gedaan hebben."

In de openingsfase leek het opnieuw een lastige wedstrijd te worden, want AZ opende vroeg in de wedstrijd de score. „Dat was natuurlijk niet het plan, om a l na een paar minuten al op achterstand te staan. We wilden vooruit druk zetten, maar kregen geen grip op AZ. Dat is een goede ploeg, die het goed uitspeelde. Wij zijn vervolgens iets compacter gaan spelen, meer gericht op de counter en dat bleek een goede keuze, want daardoor win je vandaag. Vorige week zag het er niet uit, vandaag hebben we veel meer als team gespeeld. Ik denk dat we dan op ons best zijn."